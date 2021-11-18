تفاصيل ومفاجآت جديدة في قضية تمويل “حزب الله” بالكويت

المناطق- وكالات:

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية تمويل “حزب الله” في الكويت.

ووفقاً لـ” القبس” فإنه بعد مرور نحو أسبوعين على إلقاء القبض على مواطنين متهمين بدعم حزب الله اللبناني، تواصلت التحقيقات في القضية على مسارين الأول جمع المزيد من التحريات لكشف أي متورطين جدد في جميع التبرعات وإرسالها إلى الحزب في لبنان، والثاني، استمرار تتبع مسار التحويلات المالية المشبوهة.

وأحيل 12 متهماً اليوم إلى السجن المركزي بعد أن رفض قاضي التجديد إخلاء سبيلهم بعد عرضهم عليه وفق المدة القانونية للحجز، فيما أمرت النيابة العامة باستمرار حجز 6 متهمين، وبذلك يبلغ إجمالي المحبوسين 18 متهماً.

وفي وقت لاحق قررت النيابة العامة اليوم، إخلاء سبيل 3 متهمين جدد في القضية وهم مواطن كويتي ووافدان سوري ومصري، مع كفالة 5 آلاف دينار لكل منهم على ذمة القضية.

كما حققت النيابة مع المتهمين الثلاثة، حيث جرت تحويلات مالية إلى حزب الله عبر محل صرافة يمتلكه المواطن ويعمل فيه الوافدان السوري والمصري وأنكروا جميعاً التهمة المسندة إليهم مؤكدين عدم انتمائهم إلى حزب الله، فأخلت النيابة سبيلهم على ذمة القضية.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتهمين الثلاثة الذين أخلي سبيلهم بكفالة، خلاف ال 18 متهماً المحبوسين ” 12 بأمر قاضي التجديد، و6 بأمر النيابة”.