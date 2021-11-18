احدث الأخبار

الحوثي يعترف بمقتل أكثر من 14 ألف من عناصره في معارك مأرب
أبرز المواد
 تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية
أبرز المواد
 تفاصيل ومفاجآت جديدة في قضية تمويل “حزب الله” بالكويت
أبرز المواد
 مدني جدة ينقذ امرأة تعرضت لاختناق جراء تماس كهربائي
أبرز المواد
 “توكلنا”: السفر بين المملكة والبحرين سيكون آليا دون حمل إثباتات التحصين (فيديو)
أبرز المواد
 جد الطفل “ياسر” صاحب المقطع المنتشر يروي تفاصيله وتأثيره على حفيده (فيديو)
أبرز المواد
 استشارية تكشف عن العدو الأول للبشرة.. وتنصح بتناول هذه الأطعمة (فيديو)
أبرز المواد
 بعد ساعات من تدشينه.. “تويتر” يغلق حساب سيف الإسلام القذافي
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن الطريقة الصحيحة لنقل مصاب في حادث مروري ( فيديو)
أبرز المواد
 غدا.. أطول خسوف للقمر في القرن الحالي.. هل يُشاهد بالمملكة؟ (فيديو)
أبرز المواد
 أول تعليق من الأمم المتحدة بعد قتل المتظاهرين في السودان
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار وانحفاض بدرجات الحرارة على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل
أبرز المواد
الحوثي يعترف بمقتل أكثر من 14 ألف من عناصره في معارك مأرب

الحوثي يعترف بمقتل أكثر من 14 ألف من عناصره في معارك مأرب

أبرز المواد
تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية

تبدأ بـ 5 آلاف ريال.. “الزكاة” تكشف عن قيمة غرامات مخالفة الفوترة الإلكترونية

أبرز المواد
تفاصيل ومفاجآت جديدة في قضية تمويل “حزب الله” بالكويت

تفاصيل ومفاجآت جديدة في قضية تمويل “حزب الله” بالكويت

أبرز المواد
مدني جدة ينقذ امرأة تعرضت لاختناق جراء تماس كهربائي

مدني جدة ينقذ امرأة تعرضت لاختناق جراء تماس كهربائي

أبرز المواد

الحوثي يعترف بمقتل أكثر من 14 ألف من عناصره في معارك مأرب

الحوثي يعترف بمقتل أكثر من 14 ألف من عناصره في معارك مأرب
http://almnatiq.net/?p=1069780

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

وأعلن الجيش اليمني مساء أمس، مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك متفرقة بمحافظة مأرب، كما كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

غارات التحالف

وتشن مقاتلات التحالف غارات مكثفة لاستهداف معاقل الحوثيين في مأرب دعما لجهود الجيش اليمني، حيث تستهدف تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعامل قوات الجيش مع مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

Advertisements

روابط ذات صلة

التحالف يعلن تنفيذ عملية استهداف واسعة لمواقع تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية

التحالف يعلن تنفيذ عملية استهداف واسعة لمواقع تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية
رئيس هيئة الأركان اليمني: الحرس الثوري يدعم التخريب في بلادنا

رئيس هيئة الأركان اليمني: الحرس الثوري يدعم التخريب في بلادنا
التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية

التحالف: استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله متورطين بالهجمات العدائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*