لمستخدمي “آيفون”.. حدثوا هواتفكم الذكية فوراً لهذا السبب

المناطق- وكالات:

وجه خبراء الأمن السيبراني، تحذيرًا عاجلًا للملايين من مستخدمي بعض أنواع الهواتف حول العالم، من خلل قاتل يتسبب في أعطالها، مما يؤثر عليها.

وكشفت تقارير تقنية متخصصة أنه يجب تحديث هذه الهواتف، بشكل فوري لكي لا يقعوا ضحية أخطاء قد تهدد خصوصيتهم.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني وجود خلل في هواتف آيفون، إذ واجه المستخدمون أعطالا عديدة تمثلت في تعطل المكالمات وحدوث مشكلات للأشخاص أثناء المحادثات الهاتفية.

كما أثر الخلل على بعض طرازات هواتف آيفون وأدى إلى قطع الاتصال في منتصف المحادثات.