في 30 ثانية فقط.. تعرف على خطوات إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”

محررو المناطق

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن خطوات إصدار تصريح العمرة خلال 30 ثانية فقط، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسهل الحصول على التصريح بعيدا عن الازدحام.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر “تويتر”: “30 ثانية، وتصريح العمرة بين يديك وفي الوقت الأقل ازدحامًا كذلك”.

خطوات إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا:

الدخول على التطبيق

اختر نوع التصريح “أداء العمرة”

اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح.

تحديد التاريخ والوقت المناسب.

اختر نفطة التجمع المتاحة.

الاطلاع على شروط الدخول للمسجد الحرام والضغط بالموافقة على الإقرار.

شروط إصدار تصريح العمرة

وكانت الوزارة قد حددت شروط إصدار تصريح العمرة، وأكدت أن التحصين ضد فيروس كورونا، شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، وأوضحت أن حالة واحدة لا يشترط فيها تأكيد الحصول على اللقاح.

وأعلنت الوزارة أن 3 حالات موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيقي “اعتمرنا” أو “توكلنا”.

وقالت الوزارة إن الفئة الأولى من المحصنين، هم من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا” على أنه “محصّن بجرعتين” أو “محصّن بالجرعة الأولى”، وأكملوا 14 يوما.

أما الفئة الأخرى فتشمل من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية “محصن متعاف” في التطبيق، وهو ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

وشددت الوزارة على إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 إلى 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.

30 ثانية، وتصريح العمرة بين يديك وفي الوقت الأقل ازدحامًا كذلك! يمكنكم تجربة الخدمة عبر تطبيق "#اعتمرنا" الآن. متجر آبل: https://t.co/zChVM4G2oL

قوقل بلاي: https://t.co/muH4PILgqI pic.twitter.com/baaB3gKsX9 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 18, 2021