طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول اعتبارا من هذا الموعد

طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول اعتبارا من هذا الموعد

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طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول اعتبارا من هذا الموعد

طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول اعتبارا من هذا الموعد
http://almnatiq.net/?p=1069832
المناطق- واس

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان، قرارًا رسميًا ينص على إعفاء مواطني المملكة من تأشيرات الدخول إلى الجمهورية للإقامة لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 1 يناير 2022م.

وأوضحت سفارة طاجيسكتان لدى المملكة في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي نظير ماتشهده العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص الجمهورية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي يعد خطوة بارزة ومشهودة في مسار العلاقات الثنائية.

وبموجب هذه القرار فإنه يتسنى لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى جمهورية طاجيكستان وأن يقيم فيها لمدة أقصاها 30 يومًا دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة.

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