تنفيذ خطة تطويرية لمعالجة الاختناقات المرورية بالأحساء الشهر القادم

المناطق ـ الشرقية:

تبدأ أمانة الأحساء مطلع شهر ديسمبر القادم في تنفيذ خططها لتطوير تقاطع طريق الملك عبدالله “الضلع الشرقي” مع “طريق العقير”، ضمن مشروع تطوير طريق الملك عبد الله الدائري بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بناءً على ما تم رصده من قبل الأمانة وإدارة مرور الأحساء بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بدراسة بعض التقاطعات ونقاط الازدحام المروري لمعالجة الاختناقات.

وأضاف أن المشرع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية في التقاطع، بحيث يستمر تدفق مسار الحركة المرورية جنوبًا وشمالًا، وإنشاء مسار للتوجه يسارًا باتجاه الشرق ويمينًا نحو الغرب.