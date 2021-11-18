احدث الأخبار

تنفيذ خطة تطويرية لمعالجة الاختناقات المرورية بالأحساء الشهر القادم
المنطقة الشرقية
 طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول اعتبارا من هذا الموعد
أبرز المواد
 في 30 ثانية فقط.. تعرف على خطوات إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”
أبرز المواد
 أمريكا تسجل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود
دولي
 في جلسته الـ 84.. المجلس البلدي يرفع 6 مطالب لأمانة جدة
المناطق
 طرح 15 فرصة استثمارية لمشاريع الدواجن بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أمير الجوف يتلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح “كورونا”
منطقة الجوف
 “الملكية الفكرية” توقع برنامج شراكة مع مكتب البراءات الأوروبي
محليات
 أمير الجوف يبحث مع المجلس الاستشاري الصحي أهداف المرحلة المقبلة 
منطقة الجوف
 مجلس شؤون الأسرة ينظم ملتقى الطفولة الثاني السبت القادم
محليات
 جولات تفتيشية من التجارة على منافذ البيع في القصيم
محليات
 القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة بعدد من المناطق
أبرز المواد
تنفيذ خطة تطويرية لمعالجة الاختناقات المرورية بالأحساء الشهر القادم

تنفيذ خطة تطويرية لمعالجة الاختناقات المرورية بالأحساء الشهر القادم

المنطقة الشرقية
طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول اعتبارا من هذا الموعد

طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول اعتبارا من هذا الموعد

أبرز المواد
في 30 ثانية فقط.. تعرف على خطوات إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”

في 30 ثانية فقط.. تعرف على خطوات إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق “اعتمرنا”

أبرز المواد
أمريكا تسجل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود

أمريكا تسجل إصابة جديدة بفيروس جدري القرود

دولي

تنفيذ خطة تطويرية لمعالجة الاختناقات المرورية بالأحساء الشهر القادم

تنفيذ خطة تطويرية لمعالجة الاختناقات المرورية بالأحساء الشهر القادم
http://almnatiq.net/?p=1069850
المناطق ـ الشرقية:

تبدأ أمانة الأحساء مطلع شهر ديسمبر القادم في تنفيذ خططها لتطوير تقاطع طريق الملك عبدالله “الضلع الشرقي” مع “طريق العقير”، ضمن مشروع تطوير طريق الملك عبد الله الدائري بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بناءً على ما تم رصده من قبل الأمانة وإدارة مرور الأحساء بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بدراسة بعض التقاطعات ونقاط الازدحام المروري لمعالجة الاختناقات.

وأضاف أن المشرع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية في التقاطع، بحيث يستمر تدفق مسار الحركة المرورية جنوبًا وشمالًا، وإنشاء مسار للتوجه يسارًا باتجاه الشرق ويمينًا نحو الغرب.

Advertisements

روابط ذات صلة

تقنية الأحساء تنفذ برنامجاً لتحسين مستوى المتعثرين تدريبياً

تقنية الأحساء تنفذ برنامجاً لتحسين مستوى المتعثرين تدريبياً
“المطرودي” يروي تفاصيل الاستقبال الحافل للملك عبد العزيز في الأحساء بعد رحلة القطار (فيديو)

“المطرودي” يروي تفاصيل الاستقبال الحافل للملك عبد العزيز في الأحساء بعد رحلة القطار (فيديو)
إخماد حريق بمستودع لمواد البناء في الأحساء.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

إخماد حريق بمستودع لمواد البناء في الأحساء.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*