“رودس تراست” تعلن فوز 3 طلاب بالمملكة بمنح للدراسة بأكسفورد

المناطق ـ فلاج الشعيفاني:

أعلنت مؤسسة “رودس تراست”، فوز ثلاثة طلاب متفوقين من أبناء المملكة بثلاثة منح للعام 2022، وذلك ضمن مجموعة عالمية تضم أكثر من 100 من الطلاب المتميزين الحاصلين على منح “رودس تراست” والذين سيتوجهون للدراسة بجامعة أكسفورد بداية من أكتوبر 2022.

ونجح الطلاب الثلاثة وهم “أحمد الجهني، وجود الذكير، ومحمد الغدير”، في اجتياز اختبارات صارمة ودقيقة اشتملت على ثلاث مراحل من المراجعة والتقييم، تبعها إجراء مقابلات افتراضية نهائية مع المرشحين النهائيين من قبل لجنة دولية من الخبراء البارزين.

وتوفر منح “رودس تراست” الدراسية جوائز تقدم لطلاب الدراسات العليا، لتتيح لهم فرصة الدراسة لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات استنادًا إلى تخصصهم الأكاديمي في جامعة أكسفورد.

وكان برنامج المنح الدراسية الوقفية للطلاب والطالبات السعوديين قد تأسس في عام 2018، بتمويل من محمد العقيل للمنحة الأولى، وتم إضافة منحة ثانية عام 2020 بتمويل من أبناء عبدالرحمن العقيل، الشركاء المؤسسين لمكتبة جرير، بدعم وتشجيع من وزارة التعليم السعودية.