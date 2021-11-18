بعد تصريحات “مقاضاة مدير قروب واتساب”.. العدل تضع ضوابط للظهور الإعلامي للمحامين

محررو المناطق

أكد مصدر بوزارة العدل، اليوم الخميس، أن الوزارة تعتزم وضع ضوابط تنظم الظهور الإعلامي للمحامين وذلك عقب الظهور المثير للجدل من قبل بعضهم، والذين أدلوا بتصريحات بغرض تحقيق الكسب الإعلامي والشهرة.

وقال المصدر، إن الوزارة لاحظت عدم التزام بعض المحامين، وشددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة، حال المشاركة في وسائل الإعلام والإعلان، بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني، والمحافظة على خصوصية عملائهم أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وفقا لـ”أخبار 24″.

وشددت الوزارة على المحامين بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة، وحماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة نصحتهم بتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية، وضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وأن يحافظ على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت تصريحات لبعض المحامين مؤخرا حملت مضامين مثيرة مثل منع الزوج زوجته من قيادة المركبة، ومقاضاة مدير قروب واتساب قام بطرد أحد أعضائه.