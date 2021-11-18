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بيان عاجل من سفارة المملكة في الإمارات حول إجراءات السفر الجديدة

بيان عاجل من سفارة المملكة في الإمارات حول إجراءات السفر الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1069901
محررو المناطق

دعت سفارة المملكة في الإمارات جميع المواطنين القادمين إلى إمارتي أبوظبي ودبي جوًا أو برًا، إبراز جواز سفر ساري المفعول.

وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إنه وفقًا لإجراءات السفر إلى دولة الإمارات، فإنه يتعين على جميع المواطنين القادمين جوًا أو برًا إبراز جواز سفر ساري المفعول، لافتة إلى أن المواطنين القادمين إلى إمارة أبوظبي برًا عليهم الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr” قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد الوصول إلى المنفذ البري.

وأوضحت أنه يلزم للقادمين إلى أبوظبي جوًا الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr” قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.

ونوهت إلى أنه على المواطنين القادمين إلى إمارة دبي جوًا، الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr” قبل 72 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.

وشددت على حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا على بوليصة تأمين صحي سارية المفعول معتمدة من البنك المركزي السعودي لتغطية مخاطر كوفيد – 19.

واشترطت الإجراءات على العمالة المنزلية المرافقة للعوائل السعودية حصولها على تأشيرة دخول مسبقة قبل الوصول، والحصول على نتيجة سلبية لاختبار “pcr”.

 

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