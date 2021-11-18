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شرطة جازان تضبط 173 كيلو جرامًا من الحشيش بمحافظة الدائر

شرطة جازان تضبط 173 كيلو جرامًا من الحشيش بمحافظة الدائر

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شرطة جازان تضبط 173 كيلو جرامًا من الحشيش بمحافظة الدائر

شرطة جازان تضبط 173 كيلو جرامًا من الحشيش بمحافظة الدائر
http://almnatiq.net/?p=1069910
محررو المناطق

نجحت قوات الشرطة بمنطقة جازان في ضبط 173 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظة الدائر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة بمنطقة جازان، اليوم الخميس، بأن الجهات الأمنية نجحت في ضبط 173 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في مركبة يقودها مواطن في محافظة الدائر.

 

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