أخصائية نفسية: منظمو دورة اختيار الزوجة الثانية هدفهم “الشو” 

محررو المناطق

قالت الأخصائية النفسية، دعاء زهران، إن منظمي الدورة التدريبية حول كيفية اختيار الزوجة الثانية هدفهم “الشو الإعلامي”، مؤكدة أن هناك زوجات لا يمانعن زواج أزواجهن بأخرى؛ لكن لأسباب معينة.

وأضافت “زهران” خلال حديثها لبرنامج “يا هلا” على “روتانا حليجية” اليوم الخميس: “هذه الدورة تدعو إلى أمر غير منطقي، وخروج عن المسار الصحيح، الزواج والتعدد حلال، وبعض السيدات يسمحن للرجال بالتزوج من ثانية، ولكن ليس بهذه الطريقة”.

وأثارت دورة تدريبية للتعريف بالطريقة المثلى للزواج من زوجة ثانية ردة فعل كبيرة، وتسببت الانتقادات بإلغاء الدورة المزمع إقامتها بمقر جمعية البر الأهلية بالرس تحت عنوان “مهارات اختيار الزوجة الثانية».

وتجاوبت إدارة الجمعية مع ردود الفعل بإلغاء الدورة والرفع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطلب حذف تصميم الدورة التدريبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ورافض لفكرة الدورة إلا أن عدد الرافضين كان كبيرا جدا.

يقول أبوفهد كنا ننتظر إقامة دورات عن طريقة الحصول على وظيفة أو شهادة دراسية عالية كالماجستير أو الدكتوراه لكننا فوجئنا بعنوان هذه الدورة الاستفزازي.

أما عبدالله فيرى أن التعدد أمر شرعي وله شروط أهمها العدالة والقدرة المادية لفتح بيتين، ويضيف ضاحكا لا أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى أي نوع من الدورات التدريبية.