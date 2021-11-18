مختص يكشف عن تقنية تساعد على زيادة القوة دون حركة

المناطق ـ وكالات:

تحدث طبيب مختص، عن تقنية يمكن أن تساعد في زيادة القوة لدى الأشخاص دون أن يمارسوا الرياضة.

وأوضح الدكتور مايكل موسلي، أن تلك التقنية لا تساعد في القوة فحسب، بل تحسن أيضًا من وظائف العضلات وتساعد على التعافي بعد الإصابة.

ولفت إلى أن تلك التقنية تسمى “الصور الحركية”، كما أنها شائعة الاستخدام من قبل نخبة الرياضيين.

وتتعلق هذه التقنية باتباع التفكير في القيام بشيء، وهو ما يمكن أن يحسن من أداء الأشخاص.

ويمكن أن يجعل الشخص الصور الحركية أفضل في حركة معينة، وتغير الطريقة التي يعمل بها العقل ويعمل علم وظائف الأعضاء.