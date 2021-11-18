جامعة الأعمال والتكنولوجيا توقع عقد رعاية لفريق مراس النسائي لكرة القدم

المناطق- جدة:

وقعت جامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، اتفاقية رعاية لفريق مراس لكرة القدم النسائية.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن أحمد جنّادي ومن فريق مراس الأستاذة/ شهد عبدالجليل مديرة النادي.

يأتي ذلك إيمانا من دور الجامعة المجتمعي لإيجاد تحقيق تعاون ومثمر في مجالات مشتركة وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في تمكين ودعم المرأة وحيث أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا تدعم دوماً الأنشطة الرياضية المقامة من قبل وزارة الرياضة وتقوم برعاية أفضل وأكفأ النوادي الرياضية فقد حقق فريق مراس جدة على لقب مسمى”كفو” وحصل على المركز الأول في بطولة العالم للأهداف المستدامة بالرياض كما حصل أيضا حصل على المركز الثاني عالميا في نفس البطولة التي أقيمت في آيسلندا بمشاركة فرق مختلفة من حول العالم.

وعليه فقد أخذت على عاتقها إدارة الجامعة رعاية فريق مراس وذلك لإيمانها بتمكين المرأة في المجال الرياضي أسوة بالأندية الرجالية في السعودية وبالإضافة إلى ذلك سيشارك الفريق في بطولة المناطق الذي ينظمها الإتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة عدد من أبرز الفرق وستحصل الجامعة على أحقية الراعي الرسمي للفريق طوال مدة العقد.