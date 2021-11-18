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فرق الرقابة بالرياض تنفذ أكثر من ألف زيارة رقابية خلال يومين

فرق الرقابة بالرياض تنفذ أكثر من ألف زيارة رقابية خلال يومين
http://almnatiq.net/?p=1069946
المناطق- الرياض

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضية 9 حملات رقابية على المجمعات التجارية المغلقة بالعاصمة، للتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملات عن زيارة 1140 محل وضبط 168 مخالفة لنظام العمل وتوجيه 24 انذار للمنشآت المخالفة.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات، لمتابعة سوق العمل وضبط المخالفات، داعياً جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

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