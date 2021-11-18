صاحبة فيديو “هدية الرولز رويس”: زوجي يستحقها وأكثر

محررو المناطق

كشفت سيدة الأعمال مها الشمري، الخميس، تفاصيل الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أهدت زوجها سيارة فاخرة، مؤكدة أنه يستحق ذلك وأكثر.

وقالت الشمري، خلال حديثها لبرنامج سيدتي على قناة “روتانا خليجية”، إن 95 % من ردود الأفعال على الواقعة كانت إيجابية، مبينة أن الجمهور في حاجة إلى محتوى إيجابي بعيدًا عن المشاكل الزوجية، مشيرة إلى أن مجال الاستثمار هو عملها الرئيسي ولا تنوي تركه، لافتة إلى أنها إذا شعرت بأن مواقع التواصل الاجتماعي ستعود عليها بالسلب ستتوقف عنها فورًا.

وكان مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الأسبوع الماضي، وأحدث تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة أعمال أهدت زوجها سيارة “رولز رويس” الفاخرة بمناسبة عيد ميلاده.