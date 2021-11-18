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الحبس 15 عامًا لسيدة متهمة بهتك عرض طليقها في مصر

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الحبس 15 عامًا لسيدة متهمة بهتك عرض طليقها في مصر

الحبس 15 عامًا لسيدة متهمة بهتك عرض طليقها في مصر
http://almnatiq.net/?p=1069957
المناطق ـ وكالات:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، حكمًا بحبس ربة منزل وشخصين آخرين 15 عامًا، لإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب وهتك عرض موظف.

وتشير التفاصيل إلى أن السيدة المتهمة في القضية قامت مع اثنين آخرين بخطف طليقها والتعدي عليه وسرقته، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتصوير فيديوهات خادشة له.

واستدرجت المتهمة المجني إلى محل سكنها بدعوى الحديث معه في بعض الأمور، لكنه فوجئ بقيام الشخصين الآخرين بالتعدي عليه وتقييده بحبل ووضعه داخل سيارة والتوجه به إلى مكان آخر.

وقام المتهمون بهتك عرض المجني عليه بعد بتجريده من ملابسه بالكامل، ومحاولة وضع عصا خشبية داخل منطقة حساسة وتصوير الواقعة بالفيديو.

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