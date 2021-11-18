المكتبة العامة بالخماسين منارة للثقافة والمعارف في وادي الدواسر

وادي الدواسر – مبارك الدوسري

تُسهم المكتبة العامة بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، التي تم إنشائها عام 1401هـ، في تقديم خدماتها لمختلف فئات المجتمع، وتوفير جميع مصادر المعرفة، والاستزادة من الثقافة ومختلف المعارف، وتوفير المعلومات الثقافية، ودعم الحراك الثقافي بما يحتاج إليه من مصادر المعرفة.

وتضم المكتبة التي تقع على مساحة 7040 متر مربع عشرة أقسام تشمل المعارف العامة ، والديانات ، واللغات ، والعلوم التطبيقية ، والآداب ، والفلسفة وعلم النفس ، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم النظرية ، والفنون والجغرافيا ، كما تضم مكتبة للطفل ، وقاعة ثقافية للمحاضرات والندوات والأمسيات مجهزة بمختلف الأجهزة السمعية والبصرية والحاسوبية ، وقسم للنساء ، وقاعة للإنترنت .

وتخضع المكتبة محتوياتها إلى تصنيف ديوي العشر ، وفهارسها تعتمد على الموضوعي والمؤلفين والعناوين ، وتنقسم أشكال الفهارس إلى الكتاب المطبوع، والفهرس الآلي ، والفهرس المحزوم ، والفهرس البطاقي.

وتُساهم المكتبة العامة التي تفتح أبوبها للجمهور على فترتين صباحية ومسائية ، في مختلف المناسبات الوطنية والثقافية ، والأيام العالمية ذات العلاقة ، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بما يتوافق ورسالة المكتبة ، ومن اهمها معرض الكتاب على مستوى المحافظة الذي استضافته المكتبة عدة مرات.