أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة

المناطق- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

و تشمل الأمطار الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (القنفذة والليث), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-34 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي.

وتابع أن حالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.