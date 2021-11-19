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وظائف شاغرة في هيئة الصادرات السعودية بالرياض

وظائف شاغرة في هيئة الصادرات السعودية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1069982
محررو المناطق

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.

وأشارت إلى أن الوظائف تشمل أخصائي تدريب وتعليم المصدرين بشرط سنتين خبرة كحد أقصى في مجال التطوير والتدريب.

كما يشترط درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت الوظائف أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين على أن يكون المتقدم لديه 2 – 4 سنوات خبرة في مجال التطوير والتدريب يفضل في المجال الصناعي ويشترط درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

ويفضل شهادة مهنية في التدريب وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

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