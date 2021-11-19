وظائف شاغرة في هيئة الصادرات السعودية بالرياض

محررو المناطق

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.

وأشارت إلى أن الوظائف تشمل أخصائي تدريب وتعليم المصدرين بشرط سنتين خبرة كحد أقصى في مجال التطوير والتدريب.

كما يشترط درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت الوظائف أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين على أن يكون المتقدم لديه 2 – 4 سنوات خبرة في مجال التطوير والتدريب يفضل في المجال الصناعي ويشترط درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

ويفضل شهادة مهنية في التدريب وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.