المناطق- وكالات:

يعتبر الإمساك أحد المشكلات الصحية التي تواجه عدد كبير من الناس، في وقت يبحث فيه المصابون عن أدوية لتخفيف وطأة المشكلة، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

وبحسب موقع العربية.نت، هناك بعض الطرق الطبيعية التي يُمكن اللجوء إليها لعلاج الإمساك بدلاً من تناول الأدوية، مثل الأعشاب والزيوت والتمارين الرياضية.

ومن بين أبرز طرق علاج الإمساك في المنزل، هي تناول كميات الألياف التي يُنصح بها، إذ يُعد تناول الألياف من الأمور التي ينصح الأطباء بها لغايات علاج الإمساك وأعراضه، إذ تشير الدراسات إلى أن الألياف تساهم في تنظيم حركة الأمعاء.

إدخال البقوليات في النظام الغذائي من بين طرق العلاج أيضا، وتشمل البقوليات والفول والحمص والعدس والبازلاء، وتُعتبر من الأطعمة الغنية بالألياف وغيرها من العناصر الغذائية التي تساعد في علاج الإمساك كالبوتاسيوم والفولات والزنك.

كذلك، استخدام زيت الخروع كمليّن طبيعي، إذ ُعرف زيت الخروع بأنه مليّن ومنشط طبيعي للأمعاء، حيث استُخدم لسنوات طويلة كعلاج طبيعي للتخفيف من الإمساك وتفريغ الأمعاء وإعدادها للجراحة، ذلك كونه يعمل على زيادة حركة الأمعاء ومساعدة البراز على الخروج.

ومن بين الطرق، الإكثار من تناول الخضراوات الورقية، إذ تساعد جميع أنواع الخضروات الورقية على علاج الإمساك وتليين البراز بطرق مختلفة، إذ أنها غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، نذكر منها المغنيسيوم الذي يعمل على جذب المياه للأمعاء لتسهيل مرور البراز إلى الخارج.

تناول زيت الزيتون لتحفيز حركة الأمعاء، واحدة من طرف معالجة الإمساك، إذ يُعتبر زيت الزيتون أحد الوصفات الطبيعية الشائعة المستخدمة في علاج الإمساك، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن تناول 4 ملليتر من زيت الزيتون قد يساعد على تخفيف أعراض الإمساك.

وأيضا شرب الماء بكميّات مناسبة طريقة جيدة للتخلص من الإمساك، إذ يؤدي الجفاف في معظم الأحيان إلى الإصابة بالإمساك، لذا فإن شرب الكميات المناسبة من الماء بشكل يومي يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على رطوبة الجسم، وكذلك انتظام حركة الأمعاء ومنع الإمساك، حيث يساعد شرب السوائل بشكل عام في تحسين تناسق البراز ما يسهّل تمريره، ويساهم أيضاً في تعزيز تأثيرات المسهّلات الطبيعية الأخرى، مثل الألياف والخضار الورقية وغيرها.