للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

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طرح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في مزاد.

وقال صلاح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”: “الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان”.

وأضاف: “وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح”.

وتابع: “سأرسل كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر، عرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا”.

يذكر أن صلاح كان قد سجل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد وانتهت بخماسية لصالح ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.