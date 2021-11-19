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للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد
محمد صلاح
http://almnatiq.net/?p=1069986
محررو المناطق

طرح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قميصه الذي  ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في مزاد.

وقال صلاح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي  “توتير”:  “الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان”.

وأضاف: “وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح”.

وتابع: “سأرسل  كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر، عرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا”.

يذكر أن صلاح كان قد سجل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد وانتهت بخماسية لصالح ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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