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علامة فارقة في التاريخ العلاجي.. التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر

علامة فارقة في التاريخ العلاجي.. التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر

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علامة فارقة في التاريخ العلاجي.. التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر

علامة فارقة في التاريخ العلاجي.. التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر
أعراض ألزهايمر
http://almnatiq.net/?p=1069992
المناطق- وكالات:

بات العلماء على بعد خطوة من التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر، بعدما أنهى مستشفى بريجهام في مدينة بوسطن الأمريكية، مشروعًا بحثيًا دام عشرين عامًا، لتركيب لقاح أنفي يقي من مرض الزهايمر ويُبطئه، ليبدأ الآن تجريبته سريريا.

وبحسب شبكة “سي بي إس نيوز”، فإنه من المأمول أن يحقق المشروع اختراقًا تاريخيًا في علاج مرضٍ عصبي مستعصٍ، يطال عشرات الملايين سنويًا في مختلف المجتمعات العالمية.

وقال المستشفى في بيان لها، إن “المرحلة الأولى من التجربة السريرية ستشمل 16 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 60 و85 عامًا، وجميعهم يعانون من مرض الزهايمر المصحوب بأعراض مبكرة، ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام”.

وأوضح أنهم سيحصلون على “جرعتين من اللقاح يفصل بينهما أسبوع”. إذ تم تصميم المرحلة الأولى من التجارب السريرية، لإثبات سلامة الدواء الجديد المحتمل، وجرعته.

وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، إذا سارت الأمور على ما يرام، فستكون هناك حاجة إلى تجربة أكبر لاختبار فعاليتها، بحسب بيان المستشفى.

وأشار تقرير الشبكة الإخبارية، إلى أن المشروع البحثي بشأن اللقاح الأنفي لعلاج الزهايمر، كان بدأ قبل عشرين عامًا بقيادة هوارد إلوينر، المدير المشارك لمركز آن رومني للأمراض العصبية في المستشفى.

وتم تصميم البروتولين، لتنشيط خلايا الدم البيضاء الموجودة في الغدد الليمفاوية على جانبي ومؤخرة العنق، لتنتقل إلى الدماغ، وتحفّز إزالة لويحات “بيتا أميلويد” المعروف أنها إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر.

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية، إلى أن تركيبة البروتولين، كان جرى توليفها لتكون آمنة في لقاحات أخرى. ووصف البيان إطلاق أول تجربة بشرية للقاح أنفي لمرض ألزهايمر، بأنه “علامة فارقة” في التاريخ العلاجي.

 

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