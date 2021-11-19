عالم يقدم دليلًا جديدًا على منشأ كورونا.. ويحدد مكانه

المناطق - وكالات:

قدم عالم بارز دليلًا جديدًا على أن سوق هوانان للحيوانات بمدينة ووهان الصينية، هو الموقع المحتمل الذي نشأ فيه الفيروس.

ووضع مايكل ووروبي، العالم بقسم البيئة والأحياء التطورية بجامعة أريزونا الأمريكية، جدولًا زمنيًا للحالات الأولى المعروفة، والتي جرى تجميعها من مصادر مختلفة.

ولخص مايكل ووروبي، الأحداث الرئيسية في الفترة بين ديسمبر من عام 2019 ويناير من عام 2020 في مقالة نُشرتها دورية “جورنال ساينس” العلمية.

وأشار في مقاله إلى أن حقيقة أن معظم الحالات الأولى المصاحبة بأعراض يمكن ربطها بسوق هوانان للحيوانات، هي “دليل قوي” بأن مصدر الجائحة كان في هذه السوق.

وتابع العالم أنه لم يتم التوصل لدليل قاطع في هذا الشأن نظرًا لعدم توفر عينات من حيوانات تم بيعها في السوق وقت تفشي الجائحة، كما تم إغلاق سوق هوانان على وجه السرعة، وتطهيره.

وأوضح مايكل ووروبي أن هذا لا يعني أنه ليس من الممكن تبديد الغموض المحيط بالجائحة.

واستطرد أنه يمكن الحصول على دليل قاطع عبر تحليل نماذج مكانية لحالات أولية في ووهان وبيانات جينوم إضافية من مزيد من عينات المرضى في ذلك الوقت.