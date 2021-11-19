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“توكلنا” يوضح طريقة تسجيل لقاح كورونا حال الحصول عليه خارج المملكة

“توكلنا” يوضح طريقة تسجيل لقاح كورونا حال الحصول عليه خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=1069997
محررو المناطق:

رد حساب تطبيق توكلنا على سؤال لأحد المواطنين، بشأن كيفية تسجيل اللقاحات التي حصل عليها في البحرين على التطبيق.

وقال المواطن في سؤاله: “مرحبا أنا سعودي مقيم في دولة مملكة البحرين كيف أدخل تطعمات حقتي إلي أنا أخذتها في الدولة البحرين في توكلنا؟”.

ورد الحساب قائلا: “مرحبا بك عزيزي، المواطن/ المقيم في حال تم أخذ اللقاح من خارج المملكة يتم تسجيل اللقاح في بوابة وزارة الصحة عبر الرابط: https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration“.

وأضاف الحساب: “الزائر/ خليجي يتم تسجيل اللقاح في بوابة مقيم لكي تنعكس البيانات في توكلنا عبر الرابط: http://2u.pw/C9Ab2 “.

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