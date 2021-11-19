مجلس الأمن يدين استيلاء ميلشيا الحوثي على مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء

محررو المناطق:

كشفت السفارة الأمريكية في اليمن، إدانه أعضاء مجلس الأمن بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين والذي جرى خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

وبحسب السفارة الأمريكية، أشار أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس، إلى المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتهم من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ.

وأضافت السفارة، أن أعضاء مجلس الأمن أشاروا على وجه التحديد إلى وجوب احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية التي تم استدعاؤها مؤقتا، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها، مؤكدة أن مجلس الأمن طالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن المحتجزين في مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء.

أدان أعضاء مجلس الأمن بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والإختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، اليمن، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين. pic.twitter.com/BdRVgEgUqW — US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية في اليمن (@USEmbassyYemen) November 18, 2021