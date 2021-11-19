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تؤدي لفقدان الوعي.. أخصائية: سببان رئيسيان لتسارع ضربات القلب

تؤدي لفقدان الوعي.. أخصائية: سببان رئيسيان لتسارع ضربات القلب
خفقان القلب
http://almnatiq.net/?p=1070004
المناطق - وكالات:

قالت الطبيبة الروسية داريا سيرغييفنا أخصائية أمراض القلب إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى تسارع ضربات القلب “الخفقان”.

وأوضحت أن أسباب  الخفقان، والذي يعني أن معدل ضربات القلب أعلى من 100 ضربة في الدقيقة، عديدة، منها مرتبط بصحة القلب، ومنها بوجود اضطراب في أعضاء الجسم الأخرى.

وأضافت الأخصائية، أن أكثر الأسباب انتشارا هو تسرع القلب الجيبي (Sinus tachycardia)، الذي يحدث عادة عند ممارسة الرياضة والأعمال الشاقة والإجهاد وفي فترة الحمل.

كما يحدث عند الأطفال والمراهقين والأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم.

وأوضحت أنه قد يكون تسرع القلب الجيبي من أعراض مرض مثل قصور الغدة الدرقية ومن مظاهر فقر الدم، وحتى بعد تناول الكحول والتدخين.

وبحسب الأخصائية، فإن  النوع الآخر للخفقان هو تسرع القلب الانتيابي أي زيادة انتيابية في معدل ضربات القلب من 150 إلى 200 نبضة في الدقيقة أو أكثر.

وعندما تبدأ نوبة هذا النوع بصورة فجائية يشعر الشخص بضعف عام وضيق التنفس وضبابية الرؤية وقد يفقد الوعي.

ويصاب بهذه الحالة عادة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب بمن فيهم الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب واعتلال عضلة القلب وغير ذلك.

وتابعت الأخصائية، أن عدم انتظام ضربات القلب بسبب خلل تنسج البطين الأيمن، ومتلازمة فترة QT الطويلة الأمد ، ومتلازمة فترة QT القصيرة ، ومتلازمة بروغادا ، وتسرع القلب البطيني متعدد الأشكال، وغيرها.

واستطردت: “يعتبر الرجفان الأذيني، أخطر أشكال تسرع القلب، حيث قد يصل معدل ضربات القلب إلى 200 في الدقيقة وأكثر، وهذه الحالة يصاحبها شعور بضيق التنفس وضعف عام ودوران، ومع ذلك لا ينتبه بعض المرضى لنبضهم السريع غير المنتظم”.

وذكرت أنه يصبح هذا المرض أكثر خطورة في حال عدم وجود رعاية طبية في الوقت المناسب، حيث قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية أو قصور القلب.

 

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