احدث الأخبار

حريق في ورشة بتبوك واشتعال النيران بمركبة.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل
أبرز المواد
 عالم يقدم دليلًا جديدًا على منشأ كورونا.. ويحدد مكانه
أبرز المواد
 علامة فارقة في التاريخ العلاجي.. التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر
أبرز المواد
 مجلس الأمن يدين استيلاء ميلشيا الحوثي على مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في هيئة الصادرات السعودية بالرياض
منطقة الرياض
 أبرز طرق علاج الإمساك في المنزل
أبرز المواد
 للرفق بالحيوان.. صلاح يطرح قميصه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة
أبرز المواد
 المكتبة العامة بالخماسين منارة للثقافة والمعارف في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 دراسة تحذر من خطورة تناول 3 بيضات في الأسبوع
أبرز المواد
 صاحبة فيديو “هدية الرولز رويس”: زوجي يستحقها وأكثر
أبرز المواد
 الحبس 15 عامًا لسيدة متهمة بهتك عرض طليقها في مصر
أبرز المواد
حريق في ورشة بتبوك واشتعال النيران بمركبة.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

حريق في ورشة بتبوك واشتعال النيران بمركبة.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

أبرز المواد
عالم يقدم دليلًا جديدًا على منشأ كورونا.. ويحدد مكانه

عالم يقدم دليلًا جديدًا على منشأ كورونا.. ويحدد مكانه

أبرز المواد
علامة فارقة في التاريخ العلاجي.. التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر

علامة فارقة في التاريخ العلاجي.. التوصل للقاح لتخفيف أعراض ألزهايمر

أبرز المواد
مجلس الأمن يدين استيلاء ميلشيا الحوثي على مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء

مجلس الأمن يدين استيلاء ميلشيا الحوثي على مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء

أبرز المواد

حريق في ورشة بتبوك واشتعال النيران بمركبة.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

حريق في ورشة بتبوك واشتعال النيران بمركبة.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=1070007
محررو المناطق:

نجح الدفاع المدني في تبوك، اليوم الجمعة، في إخماد حريق نشب بإحدى الورش بالمنطقة الصناعية، جراء تماس كهربائي نتج عنه احتراق كلي لمركبة، دون أي إصابات.


على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.
وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ).

كما يتوقع أيضًا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بالفترة نفسها على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).

Advertisements

روابط ذات صلة

هل المملكة تنتظر موجة برد قارسة خلال الأيام المقبلة؟.. “المسند” يوضح

هل المملكة تنتظر موجة برد قارسة خلال الأيام المقبلة؟.. “المسند” يوضح
مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية
“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*