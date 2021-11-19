حريق في ورشة بتبوك واشتعال النيران بمركبة.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل

محررو المناطق:

نجح الدفاع المدني في تبوك، اليوم الجمعة، في إخماد حريق نشب بإحدى الورش بالمنطقة الصناعية، جراء تماس كهربائي نتج عنه احتراق كلي لمركبة، دون أي إصابات.

مدني #تبوك يخمد حريقًا في إحدى الورش بالمنطقة الصناعية، نتيجة تماس كهربائي نتج عنه احتراق كلي لمركبة، دون أي إصابات – ولله الحمد. pic.twitter.com/SR9rLdaIb4 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 18, 2021



على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ).

كما يتوقع أيضًا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بالفترة نفسها على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).