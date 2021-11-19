“الشؤون البلدية” تحدد 5 مستويات لغرامة محطات الوقود المخالفة

محررو المناطق:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامات محطات الوقود التي لا تلتزم بتوفير الوقود بجميع أنواعه في المحطات من فئة (أ- ب).

وبحسب الوزارة، سيتم تطبيق الغرامات على خمس مستويات مع الالتزام بتصحيح المخالفة، وسيتم تطبيق نفس الغرامات على المحطات فئة أ التي لاتوفر الديزل. وأكد التنظيم الجديد للمخالفات على آهمية التنبيه قبل تطبيق الغرامة.

وكانت بعض محطات الوقود قد لجأت إلى عدم توفير البنزين من نوع 95 لقلة الطلب عليه، مما أثر على الخدمة المقدمة لأصحاب السيارات التي وقودها من هذا النوع، حيث يضطر البعض إلى بنزين 91 بدلا من المخصص للسيارة.