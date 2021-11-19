ماذا يحدث للجسم عند التخلي تمامًا عن تناول السكر؟.. طبيبة تكشف عن نتائج مذهلة

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التخلي تمامًا عن تناول السكر
http://almnatiq.net/?p=1070023
المناطق - وكالات:

أكدت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، أنه “يمكن الحصول على الغلوكوز والمزاج الجيد من دون تناول السكر.

وأشارت أخصائية الغدد الصماء إلى أن نتائج إيجابية تظهر بعد يومين من التخلي تمامًا عن تناول السكر .

وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، إلى أن الكثيرين، يفرطون في استهلاك السكر، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية لديهم وزيادة وزنهم.

وأوضحت أنه إذا أراد الشخص التخلي عن تناول السكر فعلًا، فعليه تناول الفواكه بدلًا من الحلويات لمدة أسبوع واحد، وسوف يلاحظ نتائج إيجابية، ستحثه على الاستمرار في ذلك”.

وتابعت سيتحسن عمل الجهاز الهضمي وتستقر الحالة المزاجية بعد اليوم الأول من التخلي عن السكر، وفي غضون أسبوع تتحسن حالة الجلد ويمكن أن تختفي مشكلات النوم إذا كان يعاني منها.

وذكرت أن التخلي لمدة شهر واحد عن تناول السكر، سيزيل الوزن الزائد ويحسن الخلفية الهرمونية ويعزز منظومة المناعة.

 

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