8 ضوابط لعمل المركبات بالطاقة الهيدروجينية في المملكة

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تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، البدء في إعداد لائحة فنية للمركبات التي تعمل بالهيدروجين، وتحديد المتطلبات الأساسية للسلامة وإجراءات تقييم المطابقة التي يجب الالتزام بها أثناء عرض هذه المركبات ووضعها في أسواق المملكة، في الحرص على التزامها بمتطلبات اللوائح والمعايير السعودية المعتمدة، بما يتوافق مع شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق.

وبحسب هيئة المواصفات، حددت اللائحة نطاق التطبيق للمركبات التي تعمل بالهيدروجين من الفئتين M وN، ومكونات الهيدروجين للسيارات من الفئتين M وN، بالإضافة إلى أنظمة الهيدروجين، بما في ذلك الأشكال الجديدة لتخزين أو استخدام الهيدروجين.

وضمت ضوابط وتعليمات الهيئة، إخضاع المركبات الهيدروجينية لرخص قيادة المركبات المعمول بها في المملكة بعد استيفائها لشروط هذه اللائحة الفنية، وإصدار شهادة المطابقة، ويلزم إثبات ذلك.

بالإضافة، حصلت المركبات التي تعمل بالهيدروجين وجميع مكوناتها وأنظمتها على موافقة النموذج، وأن المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية تتوافق أيضًا مع متطلبات اللوائح الفنية للمركبات الكهربائية، وأن مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين تعمل بشكل صحيح وآمن وموثوق لتحملها ظروف التشغيل الكهربائية والميكانيكية والحرارية والكيميائية، دون تسرب أو تشوه مرئي، ومحمية من الضغط الزائد، والمواد المستخدمة لأجزاء من مكونات المكونات والأنظمة الهيدروجين في اتصال مباشر مع الهيدروجين متوافق مع الهيدروجين، ويتحمل درجات الحرارة والضغوط المناخية بشكل موثوق، ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل المحدد في إجراءات التنفيذ.

كذلك يتم تمييز مكونات الهيدروجين وفقًا لإجراءات التنفيذ، ويتم تحديد اتجاه التدفق بوضوح لمكونات الهيدروجين ذات التدفق الاتجاهي، ويجب اختبار الخزانات الهيدروجين المصمم لاستخدام الهيدروجين السائل وفقًا لإجراء اختبار، مصمم لاستخدام السائل الهيدروجين، الذي يقدم وصفًا تفصيليًا لجميع خصائص المواد الرئيسية والتفاوتات المستخدمة في تصميم الخزان.

وأيضا أن تكون فوهة إمداد السيارة مصممة بطريقة تضمن توافق ضغط التعبئة مع نظام تخزين الوقود في السيارة، يجب وضع الملصق بالقرب من الفوهة، ويتم توفير حماية من الضغط الزائد في نظام الضغط المنخفض، مما يحمي نظام إمداد الهيدروجين في اتجاه مجرى صمام تقليل الضغط من الضغط الزائد بسبب احتمال فشل الصمام في تقليل الضغط.