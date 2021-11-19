“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة:

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء.