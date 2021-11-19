ما هو العدو الأول للبشرة؟.. أخصائية تغذية تجيب (فيديو)

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كشفت وجدان قطب، أخصائية التغذية، العدو الأول للبشرة، موضحة أنه يكمن في السكريات تليه الشمس وقلة شرب المياه والدهون، لافتة إلى أن شيخوخة الجسم والبشرة مرتبطين ببعض.

وقالت “قطب”، في تصريحات متلفزة، إن الجمال يبدأ من الداخل فإذا كان البنيان الغذائي للجسم خطأ فسيكون التأثير الخارجي أقل ضررًا ويظهر ذلك حين نستعين بكريمات وغيره تجدها غالية الثمن ولا نجد نتيجة.

وأضافت: “لذلك لا بد من الاهتمام بالجمال الداخلي، وتابعت أن السكريات تحارب البشرة من الداخل”.

وجدان قطب .. أخصائية تغذية: العدو الأول للبشرة هو السكريات تليه الشمس وقلة شرب المياه والدهون @DietitianWejdan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vV6kMbJu7e — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 18, 2021