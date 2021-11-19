أبرزها الأكل الصحي.. 5 أسلحة رئيسية لمحاربة أمراض الشتاء

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حدد أطباء مختصون 5 خطوات رئيسية من اجل الحفاظ على المناعة مع دخول فصل الشتاء لمقاومة نزلات البرد .

وأشار الأطباء إلى أن المناعة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساعدة أجسادنا على مقاومة نزلات البرد والأمراض الأخرى مثل “كوفيد-19”.

ولكي يكون نظام المناعة قويا في مواجهة الإنفلونزا، فيجدر بالمرء أن يتبع 5 خطوات رئيسية هي:

التقليل من التوتر.

تظهر الدراسات أن التوتر المزمن يمكن أن يؤثر سلبا على قدرات المناعة البشرية، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، والتخلص من التوتر ممكن عبر المشي أو ممارسة تمارين التنفس.

قسط كاف من النوم:

يؤدي النوم دورا في تنظيم استجابة المناعة البشرية، في حين أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بزيادة الاستجابة الالتهابية للجسم.

طعام صحي:

الطعام الصحي مهم للصحة العامة والمناعة على حد سواء، ويرتبط سوء التغذية بضعف المناعة البشرية، مما يزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

حافظ على رطوبتك:

واظب على شرب المياه بشكل مستمر، فترطيب الجسم ضروري للحفاظ على نظام المناعة الصحية، ويتم ذلك عبر شرب المياه على مدار اليوم وإن بكميات صغيرة.

التمارين الرياضية:

تساعد التمارين الرياضية على تحفيز الخلايا المناعية التي لها دور في مكافحة الإلتهابات.