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“رحلة تعيسة”.. ركبا الطائرة إلى إسبانيا واكتشفوا أنهم في اليونان عبر سائق أجرة

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“رحلة تعيسة”.. ركبا الطائرة إلى إسبانيا واكتشفوا أنهم في اليونان عبر سائق أجرة

“رحلة تعيسة”.. ركبا الطائرة إلى إسبانيا واكتشفوا أنهم في اليونان عبر سائق أجرة
http://almnatiq.net/?p=1070048
محررو المناطق:

في واقعة مثيرة خطط زوجان يعيشيان في بريطانيا لقضاء رحلة إلى إسبانيا، لكن موظفي شركة طيران ارتكبوا سلسلة أخطاء دفعت بالزوجين إلى دولة أخرى، حيث واجها سلسلة من المآزق.

وحجز الزوجان تذكرتين لزيارة إسبانيا، من أجل قضاء عطلة الخريف على متن رحلة تابعة لشركة “رايان إير” لكنهم وجدا أنفسهم في اليونان التي تبعد نحو 1900 كيلومتر عن وجهتهما الأصلية.

وبعد أن وصل الزوجان إلى مطار ستانستد في لندن، نجحا في إكمال إجراءات التسجيل، لكن موظفي شركة الطيران لم يرشدوهما إلى الطائرة الصحيحة.

وصعد الزوجان على متن طائرة متجهة إلى اليونان دون أن يلاحظ الموظفون ذلك.

ولم يدرك الزوجان أنهما ذهبا إلى المكان الخطأ، إلا عندما أبلغهما سائق سيارة أجرة خارج مطار زاكينثوس اليوناني بأن “هذه ليست إسبانيا”.

 

 

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