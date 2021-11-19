حبا في العلم.. سبعيني يعود لمقاعد الدراسة بجازان ويكشف كلف كان استقباله

محررو المناطق:

حرص المواطن صالح مفرح المصغري، البالغ من العمر 70 عاماً، على استكمال تعليمه على الرغم من كبر سنه.

وسجل المصغري اسمه كأكبر طالب يؤدي الاختبارات في مجمع آل مشحنة التعليمي التابع لتعليم صبيا في الصف الثاني ثانوي.

وأوضح المصغري أنه انخرط في الدراسة رغبة في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة.

وقال: “استقبلني مدير مجمع آل مشحنة والطاقم التعليمي بالبشاشة والابتسامة والعبارات التشجيعية التي زادت من عزمي وإصراري على مواصلة الدراسة”.

وقدّم شكره وتقديره لمدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ وذلك لما وجده من تعاون كبير منه حتى يتسنى له إكمال تعليمه وتعلمه، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه.

وكرمت إدارة المدرسة المصغري واعتبرته نموذجاً يحتذى به في المثابرة على طلب العلم وتجاوز التحديات.