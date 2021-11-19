مدرب النصر المقال: لم أندم على التوقيع مع العالمي.. ولهذا السبب خسرنا أمام الهلال

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اعترف البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق النصر، بشعوره بخيبة أمل بعد إقالته من تدريب العالمي، مؤكدًا أن الأمور بين جدران النصر حدثت بشكل سريع عقب خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي 19 أكتوبر الماضي، خسر فريق النصر في نصف نهائي دوري أبطال أسيا، أمام الهلال، بهدفين مقابل هدف، في قمة المثيرة احتضنها ملعب مرسول بارك، قبل أن تقرر إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في 10 نوفمبر الجاري، على نحو مفاجئ فك إقالة المدرب البرتغالي.

وقال بيدرو، في تصريحات متلفزة، إن “أحد أكبر أهداف النصر كان الوصول إلى النهائي الآسيوي، وهذه اللحظة كانت سلبية. وصلنا إلى نصف النهائي وخسرنا من الهلال، وكانت لحظات صعبة وعاطفية، والفريق بعدها كان يحتاج إلى انتصار واحد”.

وتابع المدرب البرتغالي: “خاض الفريق 5 مباريات في 20 يومًا فقط، ولم يكن هناك وقت كاف للعمل، خاصة أن الفترة كانت قصيرة للغاية من أجل تصويب الأخطاء، وتصحيح مسار الفريق، ليأتي بعدها قرار الإقالة مفاجئًا”.

وواصل بيدرو: “الفريق كان لديه عدد كبير من المدربين في الفترة الماضية، والنتائج لم تكن جيدة أو على مستوى طموحات جمهور النصر، لذلك من الضروري التفكير في هذا الأمر، لإعادة العالمي إلى الطريق الصحيح”.

وأكمل: “النصر نادي كبير والتحدي كان كبير، أنا وفريقي الفني لدينا الثقة في عملنا، ورحب بنا اللاعبون، ومع المزيد من الوقت كنا سنبدأ في تحقيق نتائج الفوز. لم يطلب مني إشراك لاعب في التشكيلة الأساسية، ولو حصل ذلك لن أبقى في العمل، أبداً لم يطلب مني الرئيس أو شخص إشراك لاعب أو إبعاد أخر وكل القرارات صدرت من جانبي أنا”.

وكشف بيدرو، أن “مباراة الهلال كانت متوازنة، والمنافس فريق قوي جدًا وأحد أفضل الفرق في السعودية. النصر أيضًا نادي كبير والتحدي كان كبير، أنا وفريقي الفني كان لدينا الثقة في عملنا، ومع المزيد من الوقت كنا سنبدأ في تحقيق نتائج الفوز”.

وتابع: “لسوء الحظ نصف الوقت الذي أمضيته مع الفريق لم يكن حمد الله متاحًا بسبب الإصابة، كنت أعرف أنه لاعب مهم في النصر، لذلك كنت أريد مشاركته، وهو بالفعل لاعب رائع ومميز”.

وأكمل المدرب البرتغالي: “لم أندم على التوقيع مع النصر، ولو عاد بي الزمن وطلب مني مرة أخرى سأوافق، العالمي لديه لاعبون مميزون لتكوين فريق قوي، أنا طلبت عقد لمدة 8 أشهر لأثبت لهم أن بإمكاننا صناعة فريق قوي، ولكن بقيت لـ40 يومًا فقط”.

وختم بيدرو: “خيبة أملي أنني أشعر أن لديّ القدرة على تحقيق نتائج أفضل مع النصر، يجب أن نكون كلنا متوافقين، ولم يحصل ذلك، لم تتحقق النتيجة مع مانو ولا بيدرو ولن تتحقق مع أي مدرب آخر بهذه الطريقة”.

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