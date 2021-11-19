أول مصاب بكورونا في العالم

تحديد أول مصاب بكورونا في العالم.. دراسة أمريكية تكشف التفاصيل

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة أمريكية عن أول حالة في العالم أصيبت بفيروس كورونا.

وبحسب الدراسة فإن أول حالة معروفة لكوفيد-19 كانت لبائع في سوق بمدينة ووهان الصينية، وليس محاسبًا.

واستبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية العام الجاري نظرية أن يكون كوفيد-19 قد نشأ في المختبر.

وقالت الدراسة إن الفرضية الأكثر ترجيحًا هي أن العدوى انتقلت إلى البشر بشكل طبيعي، ربما عن طريق التجارة في الحيوانات البرية.

وقضى فريق من الخبراء بقيادة منظمة الصحة 4 أسابيع في مدينة ووهان الرئيسية وحولها مع علماء صينيين.

وأصدر الفريق تقرير مشترك صدر في مارس أفاد أن الفيروس ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر.