أمريكا تستعد لمواجهة وباء جديد بعد تسجيل أول إصابة.. و”صحة ماريلاند” تكشف التفاصيل

المناطق- وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رصد حالة إصابة جديدة بفيروس “جدري القرود”، لتكون بذلك الثانية التي يتم الإعلان عنها خلال 4 أشهر، وفقا لصحيفة “الديلي نيوز” الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة بولاية ماريلاند، قولها، إنه تم التأكد من إصابة أحد سكان الولاية بفيروس جدري القرود النادر، بعد رحلة قام بها المصاب إلى نيجيريا.

وبحسب الصحة الأمريكية، فإن المريض لم يدخل المستشفى ويتعافى حاليًا بمعزل عن الأعراض الخفيفة، ولاتوجد تفاصيل متاحة بخصوص اسم المقيم، العمر، الجنس، والمكان الذي يعيش فيه، والذي سافر إليه في نيجيريا.

وذكرت “الديلي نيوز”، أن جدري القرود، الذي ينتمي إلى نفس عائلة الجدري، يظهر عادة بأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق. كما يصاب المرضى أحيانا بطفح جلدي على وجوههم ينتشر في أنحاء الجسم.

بدوره، لفت مركز السيطرة على الأمراض إلى أن خطر الانتشار على متن رحلة العودة من نيجيريا منخفض لأن الجميع كانوا يرتدون الكمامات بالفعل للوقاية من فيروس كورونا.