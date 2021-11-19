الكرة الأرضية تشهد أطول خسوف في القرن الحادي والعشرون

المناطق - وكالات:

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الجمعة 19 نوفمبر، خسوف جزئي عميق استثنائي.

ومن المقرر أن تدوم مرحلة الخسوف الجزئي 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية ما يجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرون.

وسيكون معظم قرص القمر داخل ظل الأرض وستختفي إضاءته وسيبقى جزء صغير من القمر تصله أشعة الشمس المباشرة.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، فإن هذا الخسوف هو الثاني والأخير في عام 2021، سيحدث والقمر في العقدة الصاعدة قبل يوم من وصوله إلى نقطة الأوج.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن المدة الإجمالية لهذا الخسوف من اللحظة التي يدخل فيها القمر شبه ظل الأرض حتى لحظة مغادرته ستكون حوالي 6 ساعات ودقيقتان.

وأشارت إلى أن سبب طول مدة هذا الخسوف، يرجع إلى أن ذروته العظمى تحدث قبل حوالي 41 ساعة من وصول القمر إلى نقطة الأوج – أبعد نقطة له عن الأرض – لهذا الشهر، لذلك سيتحرك بشكل أبطأ في مداره وعليه يستغرق وقتًا أطول للمرور عبر ظل الأرض.