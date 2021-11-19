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بعد مناشدة نجله.. نقل الشاعر “علي محمد صيقل” إلى أحد المستشفيات المتخصصة

بعد مناشدة نجله.. نقل الشاعر “علي محمد صيقل” إلى أحد المستشفيات المتخصصة
http://almnatiq.net/?p=1070081
محررو المناطق:

وجه نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبد العزيز، بنقل الشاعر “علي محمد صيقل” إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد مناشدة لابن الأخير.

والشاعر علي صيقل ولد عام 1943 في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وله العديد من القصائد والدواوين الشعرية، وهو كاتب قصيدة “وشم على ساعدي” وعدد من أشعاره مدرجة ضمن المقررات المدرسية.

وكتب محمد صيقل نجل الشاعر، يقول، إن الأمير محمد بن عبد العزيز تجاوب بسرعة مع مناشدتهم وأصدر توجيهه بنقل والده إلى أحد المستشفيات المتخصصة، معبرا عن تقديرهم وشكرهم لهذه الاستجابة الكريمة.

يذكر أن نجل الشاعر، قد كشف في تغريدة له على “تويتر”، أن والده بحاجة لنقله للمستشفى التخصصي بجدة أو الرياض لتلقي الرعاية الطبية.

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