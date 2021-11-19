دراسة تحذر من استخدام المطهرات: تسبب مخاطر غير متوقعة

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء أستراليون عن عدة مخاطر لاستخدام المطهرات الحيوية.

وأشار الدراسة إلى أن استخدام المطهرات يمكن أن يوقف عمل المضادات الحيوية ويؤدي إلى ظهور مسببات الأمراض لمقاومة لمضادات الميكروبات.

واختبر خبراء من أستراليا في دراستهم تأثير مطهر كلوريد البنزالكونيوم (BAC) على المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد ومسببات الأمراض ESKAPE.

وجد الفريق أنه حتى كمية صغيرة من المطهر الحيوي BAC يمكن أن تمنع عمل مضادات الميكروبات أمينوغليكوزيد، مما يمنعها من دخول الخلية البكتيرية.

واكتشف الفريق أن استخدام منتجات BAC يقلل من فعالية الأمينوغليكوزيدات ويزيد بشكل كبير من حدوث البكتيريا الجديدة المقاومة للمضادات الحيوية.

وتابع : “إذا كنت تقوم بتنظيف منزلك فقط، فلا داعي لاستخدام مطهر المستشفى أو أي شيء يسمى “مضاد للبكتيريا.