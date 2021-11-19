احدث الأخبار

قتل طبيبًا وموظفًا وأصاب 4 آخرين.. “الغيرة” تقود مجرمًا إلى الإعدام في مصر
أبرز المواد
 قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم
أبرز المواد
 هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب
أبرز المواد
 إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا
أبرز المواد
 توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)
أبرز المواد
 دراسة تحذر من استخدام المطهرات: تسبب مخاطر غير متوقعة
أبرز المواد
 وكيل وزارة الصحة يحذر: “الإنفلونزا” هذا الموسم أشد من المعتاد.. ويوضح أهمية “اللقاح”
أبرز المواد
 ما هو العدو الأول للبشرة؟.. أخصائية تغذية تجيب (فيديو)
أبرز المواد
 بعد مناشدة نجله.. نقل الشاعر “علي محمد صيقل” إلى أحد المستشفيات المتخصصة
أبرز المواد
 أمريكا تستعد لمواجهة وباء جديد بعد تسجيل أول إصابة.. و”صحة ماريلاند” تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 ماذا تفعل إذا أصُيب طفلك بالتلعثم؟.. أخصائية تجيب (فيديو)
محليات
 “رحلة تعيسة”.. ركبا الطائرة إلى إسبانيا واكتشفا أنهم في اليونان عبر سائق أجرة
أبرز المواد
قتل طبيبًا وموظفًا وأصاب 4 آخرين.. “الغيرة” تقود مجرمًا إلى الإعدام في مصر

قتل طبيبًا وموظفًا وأصاب 4 آخرين.. “الغيرة” تقود مجرمًا إلى الإعدام في مصر

أبرز المواد
قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم

قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم

أبرز المواد
هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب

هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب

أبرز المواد
إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أبرز المواد

دراسة تحذر من استخدام المطهرات: تسبب مخاطر غير متوقعة

دراسة تحذر من استخدام المطهرات: تسبب مخاطر غير متوقعة
المطهرات
http://almnatiq.net/?p=1070090
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء أستراليون عن عدة  مخاطر لاستخدام المطهرات الحيوية.

وأشار الدراسة إلى أن استخدام المطهرات يمكن أن يوقف عمل المضادات الحيوية ويؤدي إلى ظهور مسببات الأمراض لمقاومة لمضادات الميكروبات.

واختبر خبراء من أستراليا في دراستهم تأثير مطهر كلوريد البنزالكونيوم (BAC) على المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد ومسببات الأمراض ESKAPE.

وجد الفريق أنه حتى كمية صغيرة من المطهر الحيوي  BAC يمكن أن تمنع عمل مضادات الميكروبات أمينوغليكوزيد، مما يمنعها من دخول الخلية البكتيرية.

واكتشف الفريق أن استخدام منتجات BAC يقلل من فعالية الأمينوغليكوزيدات ويزيد بشكل كبير من حدوث البكتيريا الجديدة المقاومة للمضادات الحيوية.

وتابع : “إذا كنت تقوم بتنظيف منزلك فقط، فلا داعي لاستخدام مطهر المستشفى أو أي شيء يسمى “مضاد للبكتيريا.

Advertisements

روابط ذات صلة

علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا

علق في الوحل منذ 72 مليون سنة.. العثور على “أتعس” الديناصورات حظًا
الصحة تؤكد: الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من مخاطر.. وتوجه نصيحة

الصحة تؤكد: الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من مخاطر.. وتوجه نصيحة
بينها التوتر والحمل.. تقرير يحدد 12 سبب للشعور بمرارة الفم

بينها التوتر والحمل.. تقرير يحدد 12 سبب للشعور بمرارة الفم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*