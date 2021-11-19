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وكيل وزارة الصحة يحذر: “الإنفلونزا” هذا الموسم أشد من المعتاد.. ويوضح أهمية “اللقاح”

وكيل وزارة الصحة يحذر: “الإنفلونزا” هذا الموسم أشد من المعتاد.. ويوضح أهمية “اللقاح”
http://almnatiq.net/?p=1070091
محررو المناطق:

أكد عبدالله بن مفرح عسيري، وكيل وزارة الصحة واستشاري الأمراض المعدية، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا الموسم مهم جداً لخفض شدة المرض، مشيرا إلى أنه حتى الآن نصف مليون شخص حصلوا على اللقاح.

ووجه عسيري، سؤالا عبر حسابه على تويتر، بشأت ملاحظة أن أعراض الإنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد.

وقال استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة: “ربما عدم وجود إصابات كثيرة في الموسم السابق -مع احتياطات كوفيد- أدى الى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة.

وتابع: “لذلك الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا الموسم مهم جداً لخفض شدة المرض. حتى الآن نصف مليون شخص حصلوا على اللقاح”.

 

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