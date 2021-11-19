هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب

محررو المناطق:

أكدت وزارة العدل، أن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “ناجز” لا تتضمن خدمة يمكن من خلالها إثبات نشوز الزوجة.

وقالت العدل، إن ذلك لعدم وجود “دعوى نشوز”، فيما يمكن الاطلاع على الدعاوى التي تقدمها المحاكم من خلال الرابط التالي: http://najiz.sa.

وبحسب العدل، تضم الخدمات الإلكترونية للوزارة عدة خدمات في ما يختص بالزوجين بينها: عقد زواج، وتوثيق طلاق، وتوثيق خلع، وتوثيق رجعة، وإثبات زواج.

وذكرت وزارة العدل، أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa

وفي حال طلب الزوجة إثبات الطلاق يمكنها رفع الدعوى عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.