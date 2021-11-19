توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

توافد زائري المسجد النبوي الشريف للهفةً لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة.
وحرص المصلون على الذهاب مبكرا للمسجد النبوي، للحصول على الثواب الكبير في يوم الجمعة .
كما جلس البعض الأخر لقراءة القرآن الكريم في روضة المسجد انتظار لحلول وقت صلاة الجمعة.
فيديو | فمن في حب مدينة رسول الله قد يُلامُ !!
"إن صلاتك سكن".. توافد زائري #المسجد_النبوي لهفةً لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة#الإخبارية pic.twitter.com/vNA5CNmnzR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021
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