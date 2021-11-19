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توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

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توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)
المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1070107
محررو المناطق:

توافد زائري المسجد النبوي الشريف للهفةً لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة.

وحرص المصلون على الذهاب مبكرا للمسجد النبوي، للحصول على الثواب الكبير في يوم الجمعة .

كما جلس البعض الأخر لقراءة القرآن الكريم في روضة المسجد انتظار لحلول وقت صلاة الجمعة.

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