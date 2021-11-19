توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

محررو المناطق:

توافد زائري المسجد النبوي الشريف للهفةً لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة.

وحرص المصلون على الذهاب مبكرا للمسجد النبوي، للحصول على الثواب الكبير في يوم الجمعة .

كما جلس البعض الأخر لقراءة القرآن الكريم في روضة المسجد انتظار لحلول وقت صلاة الجمعة.

فيديو | فمن في حب مدينة رسول الله قد يُلامُ !! "إن صلاتك سكن".. توافد زائري #⁧المسجد_النبوي⁩ لهفةً لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة⁩#الإخبارية pic.twitter.com/vNA5CNmnzR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021