قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم

محررو المناطق:

دعت النيابة العامة، مخالفي نظام مكافحة التستر، إلى التقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة، قبل انتهاء المهلة في فبراير المقبل، محذرة من التبعات القانونية.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على تويتر: “إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن”.

وصدرت في أغسطس الماضي، موافقة المقام السامي، على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 16 فبراير 2022م.