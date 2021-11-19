احدث الأخبار

قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم
أبرز المواد
 هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب
أبرز المواد
 إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا
أبرز المواد
 توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)
أبرز المواد
 دراسة تحذر من استخدام المطهرات: تسبب مخاطر غير متوقعة
أبرز المواد
 وكيل وزارة الصحة يحذر: “الإنفلونزا” هذا الموسم أشد من المعتاد.. ويوضح أهمية “اللقاح”
أبرز المواد
 ما هو العدو الأول للبشرة؟.. أخصائية تغذية تجيب (فيديو)
أبرز المواد
 بعد مناشدة نجله.. نقل الشاعر “علي محمد صيقل” إلى أحد المستشفيات المتخصصة
أبرز المواد
 أمريكا تستعد لمواجهة وباء جديد بعد تسجيل أول إصابة.. و”صحة ماريلاند” تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 ماذا تفعل إذا أصُيب طفلك بالتلعثم؟.. أخصائية تجيب (فيديو)
محليات
 “رحلة تعيسة”.. ركبا الطائرة إلى إسبانيا واكتشفا أنهم في اليونان عبر سائق أجرة
أبرز المواد
 أبرزها الأكل الصحي.. 5 أسلحة رئيسية لمحاربة أمراض الشتاء
أبرز المواد
قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم

قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم

أبرز المواد
هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب

هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب

أبرز المواد
إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أبرز المواد
توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

أبرز المواد

قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم

قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم
http://almnatiq.net/?p=1070110
محررو المناطق:

دعت النيابة العامة، مخالفي نظام مكافحة التستر، إلى التقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة، قبل انتهاء المهلة في فبراير المقبل، محذرة من التبعات القانونية.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على تويتر: “إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن”.

وصدرت في أغسطس الماضي، موافقة المقام السامي، على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 16 فبراير 2022م.

Advertisements

روابط ذات صلة

 لحظة هروب عمالة أثناء جولة تفتيشية بسوق يعج بالمخالفات في الرياض (فيديو)

 لحظة هروب عمالة أثناء جولة تفتيشية بسوق يعج بالمخالفات في الرياض (فيديو)
استمرت 5 سنوات كاملة.. مواطن يروي تفاصيل معاناته في إلغاء السجل التجاري (فيديو)

استمرت 5 سنوات كاملة.. مواطن يروي تفاصيل معاناته في إلغاء السجل التجاري (فيديو)
“عبر حساب وهمي على انستقرام”.. محتال يخدع المستهلكين وينهب 100 ألف ريال

“عبر حساب وهمي على انستقرام”.. محتال يخدع المستهلكين وينهب 100 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*