إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

المناطق- وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، دخول البلاد في حالة طوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

والخميس، أقر البرلمان الألماني “بوندستاغ”، القواعد الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي خططت لها أحزاب ما يسمى بائتلاف “إشارة المرور” الذي يتفاوض حاليا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا، والمكون من لحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز بالأغبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وخلال المشاورات التي أجرتها المستشارة المنتهية ولايتها مع رؤساء حكومات الولايات حول سبل المضي قدما في مكافحة كورونا، اتفق المشاركون في الاجتماع على تحديد ثلاث مراحل بحيث يتم في كل واحدة فرض قيود إضافية.

و أعلنت المستشارة المنتهية فترة ولايتها أنغيلا ميركل عن اتفاق الحكومة مع الولايات على وضع حدود قصوى للتحمل في المستشفيات يمكن معها تشديد تدابير مكافحة كورونا بشكل موحد، بحسب وكالة دويتشه فيله الألمانية.