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قتل طبيبًا وموظفًا وأصاب 4 آخرين.. “الغيرة” تقود مجرمًا إلى الإعدام في مصر

قتل طبيبًا وموظفًا وأصاب 4 آخرين.. “الغيرة” تقود مجرمًا إلى الإعدام في مصر
الشرطة المصرية
http://almnatiq.net/?p=1070113
محررو المناطق:

قضت محكمة جنايات بنها المصرية بالقصاص العادل من متهم بقتل شخصين والشروع فى قتل 4 أخرين.

وعلى الرغم من مرور 321 يومًا من وقوع الحادث، إلا أنه صدر الحكم بالقصاص العادل وهو إعدام المتهم جراء جريمته.

واعتدى المتهم عليهم بسكين بقرية السيفا مركز طوخ والمعروفة إعلاميا بـ”مجزرة طوخ”، والتي وقعت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2020.

جاء الحكم تزامنًا مع موعد تخرج المجني عليه الأول الطبيب ضياء عبد العظيم صديق المجني عليه الذي راح ضحية غيرة المتهم منه لتفوقه وتحقيقه حلم أن يكون طبيبًا.

وتخرج المتهم في كلية العلوم ولم يجد فرصة عمل بعدها، حيث كان من المفترض أن يتخرج الطبيب ضياء في الدفعة 51 طب الأزهر هذا العام، ولكن القدر لم يمهله أن يشارك زملاء الدفعة هذه اللحظة.

بدأت الواقعة في ديسمبر العام الماضي، حيث تلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغًا بقيام المتهم أحمد جمال، حاصل على بكالوريوس علوم، المقيم بقرية السيفا مركز طوخ بطعن عدد من المواطنين من أبناء القرية مستخدما 2 سكين، كان يحملهما معه في الشارع.

وأسفر الحادث عن مقتل طبيب شاب وموظف بالمعاش وإصابة 4 آخرين، ليتم القبض عليه ويدعي إصابته بمرض نفسي وأنه سبب الحادث، حيث أحالته النيابة العامه للمحاكمة الجنائية بعد استكمال كل التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.

 

 

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