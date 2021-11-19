خطيب المسجد الحرام: ارتقاء الأمم الصادقة الصالحة قدر ربناني (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، إن ارتقاء الأمم ورقيها في مدارات المجد وانتصاراها قدر رباني لنفوس صادقة صالحة مصلحة.

وأضاف خطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة أن هذه النفوس صبرت فما كلت، وصابرت فما انهزمت ولا ملت.

وتابع أن القرآن الكريم عُني بلفت الأنظار والفهوم ومدارك العلوم ، إلى مواقف الأفراد والمجتمعات مع خالقهم جل جلاله ومع أنبيائهم.

فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: قدر الله للنفوس الصادقة التي صبرت فما كلت ارتقاءها وانتصارها في مدارات المجد#الإخبارية pic.twitter.com/p4mNXrNnDs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021