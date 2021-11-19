احدث الأخبار

النمسا تفرض إغلاقا شاملا بالبلاد بسبب كورونا.. الإثنين
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب 3 آلاف زجاجة من الخمور بميناء جدة (فيديو)
أبرز المواد
 “الشهري” ينال الدكتوراة في الإدارة التربوية
مجتمع المناطق
 “العامة للعقار”: ضبط 7421 إعلانًا مخالفًا وإصدار 5494 تفويضًا عقاريًا
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: ارتقاء الأمم الصادقة الصالحة قدر ربناني (فيديو)
محليات
 قتل طبيبًا وموظفًا وأصاب 4 آخرين.. “الغيرة” تقود مجرمًا إلى الإعدام في مصر
أبرز المواد
 قبل انتهاء المهلة.. “النيابة” تدعو مخالفى “مكافحة التستر” لتصحيح أوضاعهم
أبرز المواد
 هل توجد دعوى نشوز الزوجة عبر “ناجز”؟.. العدل تجيب
أبرز المواد
 إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا
أبرز المواد
 توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)
أبرز المواد
 دراسة تحذر من استخدام المطهرات: تسبب مخاطر غير متوقعة
أبرز المواد
 وكيل وزارة الصحة يحذر: “الإنفلونزا” هذا الموسم أشد من المعتاد.. ويوضح أهمية “اللقاح”
أبرز المواد
النمسا تفرض إغلاقا شاملا بالبلاد بسبب كورونا.. الإثنين

النمسا تفرض إغلاقا شاملا بالبلاد بسبب كورونا.. الإثنين

أبرز المواد
إحباط محاولة تهريب 3 آلاف زجاجة من الخمور بميناء جدة (فيديو)

إحباط محاولة تهريب 3 آلاف زجاجة من الخمور بميناء جدة (فيديو)

أبرز المواد
“الشهري” ينال الدكتوراة في الإدارة التربوية

“الشهري” ينال الدكتوراة في الإدارة التربوية

مجتمع المناطق
“العامة للعقار”: ضبط 7421 إعلانًا مخالفًا وإصدار 5494 تفويضًا عقاريًا

“العامة للعقار”: ضبط 7421 إعلانًا مخالفًا وإصدار 5494 تفويضًا عقاريًا

أبرز المواد

النمسا تفرض إغلاقا شاملا بالبلاد بسبب كورونا.. الإثنين

النمسا تفرض إغلاقا شاملا بالبلاد بسبب كورونا.. الإثنين
النمسا
http://almnatiq.net/?p=1070143
المناطق- وكالات:

أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا، كما قررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات النمساوية إجراءات إغلاق تستهدف حوالي مليوني شخص لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ضد كوفيد-19، حيث تواجه البلد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب بي بي سي.

وقال المستشار ألكسندر شالنبيرغ: “نحن لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف، لكنها ضرورية للأسف”.

ولن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محدود، مثل الذهاب إلى أماكن العمل أو شراء الطعام. وتم تلقيح حوالي 65% من سكان النمسا بشكل كامل – وهي واحدة من أقل المعدلات في أوروبا الغربية.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس

يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس
هل تتحول جائحة كورونا إلى مرض متوطن؟.. مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية يحسم الجدل

هل تتحول جائحة كورونا إلى مرض متوطن؟.. مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية يحسم الجدل
لا يحتاج إلى جرعة تعزيزية.. بريطانيا تستعد لإنتاج لقاح جديد ضد كورونا

لا يحتاج إلى جرعة تعزيزية.. بريطانيا تستعد لإنتاج لقاح جديد ضد كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*