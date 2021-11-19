النمسا تفرض إغلاقا شاملا بالبلاد بسبب كورونا.. الإثنين

المناطق- وكالات:

أعلنت النمسا فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين المقبل بسبب كورونا، كما قررت أن يكون التطعيم إجبارياً في جميع أنحاء البلاد بداية من فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات النمساوية إجراءات إغلاق تستهدف حوالي مليوني شخص لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ضد كوفيد-19، حيث تواجه البلد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب بي بي سي.

وقال المستشار ألكسندر شالنبيرغ: “نحن لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف، لكنها ضرورية للأسف”.

ولن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محدود، مثل الذهاب إلى أماكن العمل أو شراء الطعام. وتم تلقيح حوالي 65% من سكان النمسا بشكل كامل – وهي واحدة من أقل المعدلات في أوروبا الغربية.