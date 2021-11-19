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الاتحاد يعلن عدم خوضه مباراة الهلال المؤجلة.. و”البلوي” يكشف الأسباب

الاتحاد يعلن عدم خوضه مباراة الهلال المؤجلة.. و”البلوي” يكشف الأسباب
نادي الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=1070151
محررو المناطق:

أعلن نادي الاتحاد، عدم خوض مباراة الهلال المؤجلة، بسبب استدعاء لاعبيه للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021، وفق لما ذكره المدير التنفيذي للعميد، حامد البلوي.

وقال البلوي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “لم يتم التنسيق معنا حول اختيار لاعبين من الاتحاد لكأس العرب، حتى أننا أعلنا برنامج الإعداد الخاص بالفريق خلال الفترة المقبلة على أساس أن المنتخب سيشارك بالبطولة بالصف الأول”.

وأضاف المدير التنفيذي للعميد: “أؤكد أنه لم يتم التنسيق معنا إلا عندما اجتمع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وأنا مثلت الاتحاد، ووقتها فقط ألمح ياسر المسحل إلى احتمالية خوض البطولة بالصف الثاني، لكنه أشار إلى أن الأندية التي سيكون عندها مؤجلات ولها لاعبون أساسيون في الصف الثاني بالمنتخب، لن يتم استدعاؤهم”.

وتابع البلوي: لم يتم استدعاء لاعبي الهلال والنصر الأساسيين، لأن لديهم مباريات مؤجلة، الاتحاد والفتح فقط من تم استدعاء لاعبيهم الأساسيي. نحن موقفنا واضح كل الدعم للمنتخب، لكن لن نخوض مباراة الاتحاد والهلال المؤجلة في الموعد المقترح طالما تم استدعاء لاعبينا”.

وأكمل المدير التنفيذي للعميد: “المنتخب أولًا وأخيرًا ونحن وافقنا على استدعاء سعود عبد الحميد من قبل للمشاركة أمام أوزبكستان، وخضنا مباراتين من دونه. هذه بطولة عربية، وكافة المنتخبات استدعت لاعبيها المحليين، اليوم إذا سمح الاتحاد بانضمام أحمد حجازي وسعود عبد الحميد ومهند شنقيطي للمنتخبات، فهذه إشكالية كبيرة للفريق”.

وتابع: “الاتحاد بهذه الصورة ليس لديه أظهرة، استدعوهم وأجلوا المباريات، خاصةً وأنه لم يتم التنسيق معنا قبل استدعاء لاعبينا. التواصل معنا تم اليوم فقط، وتم إخبارنا بإقامة مباراة الاتحاد والهلال المؤجلة في يوم 16 ديسمبر، فخاطبنا الأمانة العامة باعتراضنا بشكل رسمي”.

وكشف المدير التنفيذي للعميد، أن الرابطة وضعته في أزمة مع أحمد حجازي مدافع الفريق، قائلا: “فقد أخطرته بأننا لن نسمح له بالمشاركة مع منتخب بلاده في البطولة العربية، على أساس أن لاعبينا الأساسيين السعوديين لن يشاركوا مع الأخضر، وهو تقبل الأمر، الآن ماذا أقول له؟، إذا تم استدعاء لاعبين غير أساسيين معنا، فلن تكون لدينا مشكلة”.

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